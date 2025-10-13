У Міненерго спростували інформацію про скорочення опалювального періоду

Сьогодні у ЗМІ було поширено інформацію про зміну дати початку опалювального сезону. У Міненерго пояснили постанову уряду та заявили, що опалювальний сезон в Україні почнеться плановано.

Про це йдеться в заяві Міністерства енергетики України в Telegram.

Як заявили в Міненерго, постанова уряду про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу, де вказана дата 1 листопада 2025 року, не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення в будинках.

Реклама

Реклама

“Умови ПСО передбачають продовження фіксації цін на природний газ для населення після 31 жовтня 2025 року до 31 березня 2026 року (вони умовно названі “опалювальний період”). Це суто технічна термінологія для вірного визначення умов в період постачання природного газу”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в міністерстві, для забезпечення стабільності та захисту споживачів, Кабінет Міністрів України ухвалив важливе рішення – продовжив дію механізму ПСО до 31 березня 2026 року.

“Це означає, що фіксовані ціни на газ для підтримки населення та виробників електричної енергії зберігатимуться. Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано. Уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього”, – пояснили в Міненерго.