Суспільство

У Маріуполі лунали вибухи

24 Квітня 2024 08:42
вибух, маріуполь
Ілюстративне фото з відкритих джерел

 В районі о 01:20 24 квітня у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали щонайменш 12 вибухів. Влучань по місту не було..

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Чули всі райони міста та узбережжя. Також повідомляють, що “раскати” було чутно до Бердянська. Одночасно з цим було оголошено ракетну небезпеку на півдні, проте ніяких сигналів повітряної тривоги не лунало”, — написав він.

За словами Андрющенка, через пів години після вибухів російські пабліки повідомили про “роботи Торнадо-С з ракетами дальністю до 300 км по місту Курахове”.

Радник мера зазначив, що причина вибухів встановлюється.


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