Суспільство

У Львові відкрили рекрутинговий центр

12 Лютого 2024 15:39
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армія
У Львові відкрили перший в Україні центр рекрутингу української армії / Фото: Міноборони

У Львові Міноборони разом з Львівською міською радою запустили пілотний проєкт рекрутингу до української армії.

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

“Рекрутинг – це саме про добровільний та свідомий вибір. Ми будемо максимально масштабувати наші активності щодо рекрутингу і в інших містах України, відкривати центри рекрутингу, розповідати людям про наявні можливості знайти своє місце в обороні держави”, — заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

У відомстві зазначили, що відсьогодні у рекрутинговому центрі можна дізнатися актуальну інформацію про вакансії в армії, поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію у війську.

Своєю чергою рекрутери консультуватимуть і проводитимуть профорієнтаційні тести, а також супроводжуватимуть весь процес до призначення на відповідну посаду в армії.

Міноборони наголошує, що центр не матиме стосунку до структур ТЦК, а самі рекрутери не є військовослужбовцями.

“Тож тут не вручатимуть повісток, а лише надаватимуть консультації”, – йдеться у повідомленні.


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