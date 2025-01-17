Кримінал

У Львові троє дітей постраждали від вибухівки, виготовленої за інструкцією з TikTok
17 Січня 2025 15:47
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У Львові госпіталізували трьох хлопчиків віком 10, 11 та 15 років, які постраждали від вибуху саморобної “петарди”. Усі вони виготовляли вибухівку за інструкцією з TikTok.

За даними Львівської міської ради, діти використовували пластикову пляшку, воду, фольгу, засіб для очищення труб і змішували ці компоненти для створення вибухового пристрою.

Одним із постраждалих став 11-річний В’ячеслав зі Львівщини. Він розповів, що разом із другом вирішив повторити побачене в соцмережах, змішав складники і потрусив пляшку для хімічної реакції. Пляшка розірвалася прямо перед його обличчям, а її вміст спричинив хімічні опіки.

Постраждала дитина / Фото: Львівська міська рада

Медики повідомляють, що за останній тиждень такі травми отримали троє дітей. Галина Саян, опікова та пластична хірургиня, наголосила, що подібні інциденти призводять до глибоких хімічних опіків обличчя, наслідки яких залишаються на все життя.


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