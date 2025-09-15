У лавах ЗСУ викрили російського агента, який попереджав ворога про дронові атаки

Служба безпеки України спільно з Головнокомандувачем ЗСУ викрила російського агента у одному з підрозділів ударних безпілотників.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

“За результатами комплексних заходів затримано мобілізованого військовослужбовця, який, проходячи службу в роті ударних БпЛА на східному фронті, шпигував для ворога. Як встановило розслідування, агент завчасно “зливав” рашистам інформацію про підготовку дронових операцій ЗСУ на передовій”, – йдеться у повідомленні.

Йдеться про час, напрямки вильотів та орієнтовні цілі українських безпілотників.

Також фігурант передавав окупантам інформацію про пункти постійної дислокації та бойові позиції бригади, в якій проходив службу.

Російським “кротом” виявився 26-річний мешканець Кропивницького, який після мобілізації почав шукати “виходи” на російських спецслужбістів. Згодом його завербувала ФСБ і запропонувала співпрацю в обмін на гроші.

Зловмиснику повідомлено про підозру за державною зрадою (ч. 2 ст. 111 КК України) у воєнний час. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.