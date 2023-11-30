Кримінал

У Києві затримали чотирьох суддів Київського апеляційного суду

30 Листопада 2023 11:06
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суд

У середу, 29 листопада, у Києві затримали чотирьох суддів Київського апеляційного суду.

За інформацією ZN, їх підозрюють в отриманні хабара за рішення про відміну арешту майна у справі підозрюваного у держзраді екскерівника Мотор-Січі В’ячеслава Богуслаєва.

Журналісти заявили, що йдеться про чотирьох суддів: Юрія Сливу, Віктора Глиняного, Ігоря Паленика та В’ячеслава Дзюбіна.

Національне антикорупційне бюро України підтвердило інформацію про затримання чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тис. дол. США за ухвалення «потрібного» рішення.

Як повідомили в бюро, суддів затримали напередодні,  після того, як вони отримали гроші.

В НАБУ розповіли, що  суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства, за що йому та ще трьом суддям представник компанії мав надати неправомірну вигоду у розмірі 35 тис. дол. США.

Передача хабаря відбулась 28 листопада. Суддя-посередник залишив собі 10 тис. дол. США, а 25 тис. дол. США поклав у коробку з-під віскі для подальшої передачі колегам. Вони ж після отримання коштів розділили їх між собою.

«Під час обшуків за місцем знаходження та проживання суддів детективи вилучили кошти, надані як неправомірна вигода. Вирішується питання щодо повідомлення суддям про підозру. Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України», – зазначили в НАБУ.


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