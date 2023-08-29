У Києві проходить церемонія прощання з льотчиком “Джусом”

У Києві проходить церемонія прощання із військовим льотчиком Андрієм Пільщиковим на позивний “Джус”, який трагічно загинув разом із ще двома пілотами в авіатрощі на Житомирщині 25 серпня.

Про це повідомляє УП.

Церемонію відвідав зокрема і командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Напередодні стало відомо, що його наказом майорам В’ячеславу Мінці та Сергію Проказіну присвоєно військове звання “підполковник” (посмертно), а капітану Андрію Пільщикову присвоєно військове звання “майор” (посмертно).

Військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня 2023 року, представлено також до державних нагород.