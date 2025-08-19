У Києві підпалили нічний клуб “Форсаж” (відео)

Вночі 19 серпня в Києві спалахнула пожежа в нічному клубі “Форсаж” на вулиці Гарматній.

Як повідомили у столичному управлінні ДСНС, сигнал про займання в нежитловій будівлі, де розташовувався заклад, надійшов о 01:18. Вогонь охопив літню терасу та зовнішнє оздоблення стін. Пожежу ліквідували о 02:00 на площі близько 100 кв. м.

В.о. ректора Державного університету “Київський авіаційний інститут” Ксенія Семенова заявила, що причиною пожежі став підпал. За її словами, двоє чоловіків під час комендантської години цілеспрямовано підпалили будівлю.

Довідка: клуб “Форсаж” розташований на території студмістечка НАУ, просто між гуртожитками вишу. Відкрили його у 2006 році.

У 2024 році керівництво вишу звинувачувало “Форсаж” у несплаті оренди.