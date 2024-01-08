Кримінал

У Києві на Троєщині загорівся тролейбус

8 Січня 2024 14:00
читать на русском →
дтп

У столиці на Троєщині загорівся тролейбус №37А, ніхто з пасажирів не постраждав, на місці події працюють необхідні служби, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

“На Троєщині загорівся тролейбус маршруту №37А. Усі пасажири вчасно залишили транспортний засіб. По медичну допомогу ніхто з пасажирів не звернувся”, – йдеться в повідомленні.

За інформацією від “Київпастрансу”, транспортний засіб був у справному стані й перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи. Попередньою версією причини загоряння є підпал зсередини салону.

“Наразі на місці події працюють фахівці “Київпастрансу”, рятувальні служби, медики та правоохоронні органи”, – додали в КМДА.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Січня 2024 11:35

Сили ППО знищили 8 БПЛА та 18 крилатих ракет
8 Січня 2024 12:30

Сьогодні РФ атакувала великої кількістю балістики, – Ігнат
8 Січня 2024 11:11

Ракетна атака по Україні: вже 34 поранених, 4 загинули
8 Січня 2024 10:59

Удар по Хмельниччині: двоє людей загинули, є влучання в інфраструктуру
8 Січня 2024 10:42

Ексзаступнику міністра оборони Шаповалову вручили нову підозру
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
усі думки