Суспільство

У Києві готуються евакуювати 3 млн людей у разі повного блекауту

6 Листопада 2022 12:53
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евакуація, електропостачання, київ

У столиці запланували тотальну евакуацію трьох мільйонів людей, які залишилися в Києві, у разі повного відключення електромережі, розповів голова Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

“Ми розуміємо, що якщо Росія продовжить такі атаки, ми можемо втратити всю систему електропостачання. Якщо не буде електрики, не буде води та каналізації. Тому зараз уряд та міська адміністрація вживають усіх можливих заходів для захисту нашої системи електропостачання”, – розповів Ткачук, якого цитує The New York Times.

При чому Ткачук наголосив, що наразі немає причин для виїзду людей з Києва, ситуація контрольована.

Уточнюється, що влада отримає повідомлення за 12 годин про те, що мережа перебуває на межі збою. За словами Ткачука, в такому разі влада проситиме людей виїхати з міста.

«Ми розуміємо, що якщо Росія продовжить такі атаки, ми можемо втратити всю нашу електроенергетичну систему», – сказав в інтерв’ю директор служби безпеки Київської міської влади Роман Ткачук, говорячи про місто.

Ситуація вже настільки жахлива, що муніципальні працівники встановлюють 1000 опалювальних укриттів, які можуть виконувати роль бункерів, а інженери намагаються відремонтувати розбомблені електростанції без необхідного обладнання.

Мер Києва Віталій Кличко не виключає сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликає киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто.


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