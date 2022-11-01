У Києві готові розгорнути 1000 пунктів обігріву

У столиці, в випадку надзвичайних ситуацій взимку, влада готова розгорнути близько 1000 пунктів обігріву для мешканців міста. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

“Через ракетні атаки агресора на об’єкти критичної інфраструктури розглядаємо різні сценарії розвитку подій.

Найгірший – коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання. На цей випадок більше тисячі пунктів обігріву в нашому місті ми готуємо”, – написав він у Telegram.

За його словами, наразі закуплені електрогенератори, є запаси води та всього необхідного, щоб ці пункти обігріву приймали людей. У них можна буде зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу.