У Києві горіла фабрика Roshen

У Києві в суботу, 6 вересня, жителі столиці фіксували загоряння на Деміївській площі. Судячи зі стовпів диму, горіла кондитерська фабрика Roshen, яку заснував експрезидент Петро Порошенко.

Про пожежу першими повідомили місцеві пабліки, зокрема “Київський рух”. Зазначалось, що вогонь швидко поширюється, а кількість диму тільки зростає.

Реклама

Реклама

“Величезна пожежа на фабриці “Рошен” на Деміївці”, — йдеться в повідомленні.

Станом на 12:40 офіційно інформацію про загоряння та постраждалих на кондитерській фабриці Roshen не було підтверджено.

Спікер ДСНС Києва Павло Петров підтвердив, що на території кондитерської фабрики Roshen сталася пожежа.

“Наші рятувальники не залучалися, там все загасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежа була, але незначна і вони самі впоралися своїми силами”, – сказав він у коментарі УП.