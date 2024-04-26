Суспільство

У Києві евакуюють дві лікарні через заяви про можливий ракетний удар

26 Квітня 2024 16:35

В Києві терміново проходить евакуація двох лікарень розташованих на вулиці Богатирській. Одна з яких дитяча.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Таке рішення пояснили поширенням в інтернет-медіа відео, де “фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах”. У мережі стверджують, що в лікарнях буцімто перебувають військові. 

“Це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці”, – наголосили у КМДА.

Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, столична влада зараз працює над перевезенням пацієнтів та медиків в інші медзаклади столиці.

Адміністрація міста також звернулося до СБУ та МОЗ за допомогою та поінформувало про заходи, яких вживає для збереження життя й здоров’я пацієнтів і персоналу.


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