У Києві евакуюють дві лікарні через заяви про можливий ракетний удар

В Києві терміново проходить евакуація двох лікарень розташованих на вулиці Богатирській. Одна з яких дитяча.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Таке рішення пояснили поширенням в інтернет-медіа відео, де “фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах”. У мережі стверджують, що в лікарнях буцімто перебувають військові.

“Це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці”, – наголосили у КМДА.

Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, столична влада зараз працює над перевезенням пацієнтів та медиків в інші медзаклади столиці.

Адміністрація міста також звернулося до СБУ та МОЗ за допомогою та поінформувало про заходи, яких вживає для збереження життя й здоров’я пацієнтів і персоналу.