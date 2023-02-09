Суспільство

У Києві демонтували пам’ятник Ватутіну

9 Лютого 2023 15:35
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пам'ятник

У Києві демонтували пам’ятник радянському генералу Миколі Ватутіну. Відповідне відео у фейсбуці оприлюднив радник мера Києва Дмитро Білоцерковець.

“Наступні – Пушкін та Щорс. Чекаємо погодження Мінкульту, і також їх оперативно демонтуємо”, – написав він.

Як повідомлялося, 8 лютого в Києві демонтували пам’ятник радянському льотчику Валерію Чкалову.

Міністерство культури та інформаційної політики чекає від Київської міськадміністрації на визначення місця для перенесення пам’ятника Миколі Щорсу, щоб також демонтувати його.


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