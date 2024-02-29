У Купʼянському районі можуть розширити обовʼязкову, а також примусову евакуацію дітей

У Харківській області розглядають питання розширення обовʼязкової евакуації на частини Великобурлуцької та Вільхуватської громад, а також — запровадження примусової евакуації сімей з дітьми з близько 17 сіл у цих громадах.

Про це “Суспільне Харків” розповів очільник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов.

“Атак на Купʼянському напрямку не побільшало, росіяни просто продовжують бити по цивільних. Наразі будемо розглядати питання щодо примусової евакуації дітей з Великобурлуцької та Вільхуватської громад. Мова йде про 161 дитину — тобто, сімʼю — яких ми маємо вивезти у примусовий спосіб”, — сказав Синєгубов.