Економіка

У Кривому Розі вводять графіки аварійних відключень електроенергії

24 Березня 2024 18:49
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електроенергія, кривий ріг
Генератор біля магазину в Кривому Розі / Фото Суспільне Дніпро

У Кривому Розі запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії. Лікарні та інші об’єкти критичної інфраструктури переходять на генератори.

Про це у Телеграмі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Енергетики запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії. Лікарні, насосні та інші об’єкти критичної інфраструктури переходитимуть на генератори», – зазначив Вілкул.

Він нагадав, що в місті працюють 213 “пунктів незламності”.

За словами виконавчого директора розподільчої компанії YASNO Сергія Коваленка, “після останніх обстрілів енергосистема має знижену потужність і не витримує. Тому Укренерго дало команду обмежити споживання. Колеги розраховували, що впораються тільки за рахунок бізнесу, але цього не вистачило, потрібно обмежувати і населення”.

Своєю чергою начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко уточнив, що нині без електропостачання у місті залишаються близько 15 тис. абонентів Центрально-Міського, Довгинцівського та частково Металургійного районів.

«Працівники ДТЕК роблять усе можливе, щоб покращити ситуацію, але і ми маємо свідомо поставитися до споживання електроенергії”, – додав Ситниченко, коментуючи інформацію про запровадження графіків аварійних відключень.


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