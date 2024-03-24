У Кривому Розі вводять графіки аварійних відключень електроенергії

У Кривому Розі запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії. Лікарні та інші об’єкти критичної інфраструктури переходять на генератори.
Про це у Телеграмі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
«Енергетики запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії. Лікарні, насосні та інші об’єкти критичної інфраструктури переходитимуть на генератори», – зазначив Вілкул.
Він нагадав, що в місті працюють 213 “пунктів незламності”.
За словами виконавчого директора розподільчої компанії YASNO Сергія Коваленка, “після останніх обстрілів енергосистема має знижену потужність і не витримує. Тому Укренерго дало команду обмежити споживання. Колеги розраховували, що впораються тільки за рахунок бізнесу, але цього не вистачило, потрібно обмежувати і населення”.
Своєю чергою начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко уточнив, що нині без електропостачання у місті залишаються близько 15 тис. абонентів Центрально-Міського, Довгинцівського та частково Металургійного районів.
«Працівники ДТЕК роблять усе можливе, щоб покращити ситуацію, але і ми маємо свідомо поставитися до споживання електроенергії”, – додав Ситниченко, коментуючи інформацію про запровадження графіків аварійних відключень.