У Кремлі заявляють, що зустріч Путіна і Трампа відбудеться найближчими днями

Росія і США домовилися організувати двосторонню зустріч президентів двох країн Володимира Путіна і Дональда Трампа в найближчі дні, заявив журналістам помічник президента РФ Юрій Ушаков 7 серпня.

“Зараз разом з американськими колегами ми приступаємо до конкретного опрацювання”, — сказав Ушаков.

За словами Ушакова, зустріч може відбутися вже наступного тижня, але скільки днів триватиме підготовка, поки невідомо. Місце зустрічі нібито також погодили, про нього оголосять пізніше.

На переговорах із Путіним, розповів Ушаков, спецпосланець президента США Стів Віткофф “зачіпав ідею” тристоронньої зустрічі президентів РФ, США та України, але Москва цю пропозицію залишила без коментарів.

З ініціативою провести переговори Путіна і Трампа виступила Росія, писали американські ЗМІ. Це питання обговорювали під час зустрічі Володимира Путіна і спецпосланника президента США Стіва Віткоффа, яка відбулася в Москві 6 серпня.

Президент США Дональд Трамп повідомив 6 серпня, що має намір “дуже скоро” провести переговори з президентами Росії та України Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.