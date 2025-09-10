У Кремлі відмовилися коментувати російські дрони в Польщі

Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати інформацію про вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.

Про це повідомили російські державні медіа.

Реклама

Реклама

“Ми б не хотіли це ніяк коментувати. Це не в нашій компетенції. Це прерогатива Міністерства оборони РФ”, — відповів Пєсков на запитання журналістів. Водночас у Міноборони РФ інцидент також не прокоментували.

Пєсков додав, що до Кремля не надходили запити на контакти від польського керівництва. Він також заявив, що “ЄС і НАТО щодня звинувачують Росію у провокаціях без жодних аргументів”.

Нагадаємо, в ніч проти 10 вересня Росія здійснила масовану атаку по Україні. Вибухи пролунали у Львові, на Хмельниччині, Івано-Франківщині та в Києві.

Також російські БПЛА порушили кордон Республіки Польща, польська влада повідомила про операцію з їхньої нейтралізації.

Доповнено. У Міноборони РФ заявили, що “об’єкти для ураження на території Польщі” під час удару не планувалися.

“Максимальна дальність польоту застосовуваних в ударі російських БПЛА, які нібито перетнули кордон із Польщею, не перевищує 700 км”, – ідеться в заяві.

Там також додали, що готові з цієї теми провести консультації з міністерством оборони Польщі.