Суспільство

У КНДР лютує тайфун: жителів закликали в першу чергу зберігати портрети вождів

11 Серпня 2023 19:52
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корея

Під час тайфуну “Ханун”, який лютує на Корейському півострові, влада КНДР закликала громадян подбати про безпеку творів образотворчого мистецтва із зображеннями північнокорейського диктатора Кім Чен Ина, а також його батька Кім Чен Іра і діда Кім Ір Сена.

Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на державну газету КНДР Rodong Sinmun.

Газета також закликала громадян захистити велику кількість статуй, мозаїк, фресок та інших зображень династії Кімів, яка править Північною Кореєю від моменту її заснування в 1948 році.

Портрети Кім Чен Іра та Кім Ір Сена прикрашають кожен будинок і офіс у країні, громадянам може загрожувати страта за їх пошкодження навіть випадково.

“Північна Корея, серед іншого, є теократичною державою. Ці статуї та портрети є не просто символами, а священними релігійними символами – по суті, іконами. Кожна релігія з незапам’ятних часів очікує від своїх вірних готовності померти – або принаймні страждати – заради порятунку святих ікон”, — прокоментував цей заклик Андрій Ланков, професор Університету Кукмін.

Тайфун “Ханун” у четвер, 10 серпня, досяг Корейського півострова, а сьогодні рухається вглиб КНДР — очікуються сильні вітри і проливні дощі.

Тропічний шторм уже спричинив повені та зсуви в Південній Кореї , повідомляється про одну смерть, а понад 16 000 людей були змушені евакуюватися з домівок у зонах ризику.

У Північній Кореї наслідки можуть бути значнішими: слабка інфраструктура та вирубка лісів підвищують вразливість до повеней.


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