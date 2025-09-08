У Кабмін влучила ракета “Іскандер”, а не “Шахед”

Росія завдала удару по будівлі Кабінету міністрів у Києві ракетою “Іскандер”, а не дроном-камікадзе, як вважалось раніше.

Про це свідчать дані Defense Express та заява посла ЄС в Україні Катаріни Матернової.

За інформацією видання, тип ракети вдалося встановити після аналізу уламків. При цьому бойова частина “Іскандера” не спрацювала, а пожежа у верхніх поверхах Кабміну виникла через займання ракетного палива.

Посол Матернова, яка перебувала на місці події, підтвердила, що удар здійснено саме ракетою. За її словами, залишки ракети й уламки боєприпасу показують, що ціллю був саме уряд України.

Повітряні сили ЗСУ офіційно повідомляли, що в ніч на 7 вересня Росія випустила дев’ять “Іскандерів”, із яких чотири вдалося збити.