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У ISW пояснили, чому Кремль не прокоментував річницю вторгнення Росії в Україну

25 Лютого 2023 17:43
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ISW

У Кремлі не коментували першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, ймовірно, через те, що Росія не змогла досягти жодної із заявлених цілей і не досягла значних територіальних здобутків з липня 2022 року. 

Президент Росії Володимир Путін і його адміністрація не робили жодних заяв щодо річниці, хоча Путін робив численні публічні виступи протягом останніх трьох днів, йдеться у звіті ISW.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв зробив провокаційні заяви про те, що Росія виграє війну, і повторив, що для Росії життєво важливо досягти своїх цілей «відсунути кордони, які загрожують Росії, наскільки це можливо, навіть якщо вони є кордони Польщі».

Російські мілблогери прокоментували мовчання Кремля на першу річницю війни. Колишній російський офіцер і завзятий критик Кремля Ігор Гіркін розкритикував заяви Медведєва як маячню та поскаржився на те, що ніхто не пам’ятає про великі втрати російського десантника під час бою за аеродром Гостомель під Києвом 24 лютого 2022 року.

Гіркін заявив, що давно прогнозував, що Росія вступила в тривалу і виснажливу війну. Він зазначив, що дуже важко перемогти державу, яка отримує зовнішню підтримку за допомогою невмотивованих сил Росії, відсутності громадянського суспільства та сильного промивання мізків. 

Путін намагатиметься представити катастрофічні військові невдачі Росії як необхідний досвід, який Росія використовуватиме для підготовки до майбутньої ймовірної агресії НАТО проти Росії, якої Путін нібито боїться.


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