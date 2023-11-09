У ГУР відреагували на російський діпфейк із Залужним

В українській розвідці прокоментували російський дипфейк із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. У ГУР пояснили, що окупанти розраховують на «сварку всіх проти всіх».

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Представник ГУР повідомив, що ворог посилив кампанію, яка спрямована на розкол українського суспільства. Росіяни намагаються посварити представників різних груп і підірвати єдність серед українців, зазначив він.

«Сварка всіх проти всіх — це саме те, на що розраховує окупант і агресор», — сказав Юсов.

Він додав, що кінцевою метою окупантів є деморалізація українського суспільства, яка має призвести до капітуляції у війні.

Раніше Telegram-канали запустили фейкові відео із Залужним, на яких він нібито закликав українців «вийти на площі своїх міст», а військових — «не підкорятися злочинним наказам» влади.