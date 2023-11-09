Суспільство

У ГУР відреагували на російський діпфейк із Залужним

9 Листопада 2023 16:36
читать на русском →
гур

В українській розвідці прокоментували російський дипфейк із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. У ГУР пояснили, що окупанти розраховують на «сварку всіх проти всіх».

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Представник ГУР повідомив, що ворог посилив кампанію, яка спрямована на розкол українського суспільства. Росіяни намагаються посварити представників різних груп і підірвати єдність серед українців, зазначив він.

«Сварка всіх проти всіх — це саме те, на що розраховує окупант і агресор», — сказав Юсов.

Він додав, що кінцевою метою окупантів є деморалізація українського суспільства, яка має призвести до капітуляції у війні.

Раніше Telegram-канали запустили фейкові відео із Залужним, на яких він нібито закликав українців «вийти на площі своїх міст», а військових — «не підкорятися злочинним наказам» влади.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Листопада 2023 16:12

В результаті удару по Скадовську було ліквідовано високопоставлених російських офіцерів — ЗМІ
9 Листопада 2023 16:02

Загальну мобілізацію та воєнний стан продовжили: Зеленський підписав закони
9 Листопада 2023 15:23

Суд не призначив запобіжний захід офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного
9 Листопада 2023 13:54

Верховна Рада ухвалила держбюджет-2024
9 Листопада 2023 12:29

Росіяни повідомили про ракетний удар по окупованому Скадовську
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
усі думки