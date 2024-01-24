Суспільство

У ГУР розкрили деталі операції зі знищення трьох ТУ-22 у тилу РФ

24 Січня 2024 07:17
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гур

У ГУР розповіли, як знищили російський бомбардувальник ТУ-22М3. Для цього розвідники подолали понад 600 км територією противника.

У серпні 2023 року група українських розвідників пройшла пішки територією супротивника понад 600 км. Мета цієї операції була зупинити терористичні авіаційні бомбардування російськими військами мирних українських міст.

Розвідники прорвалися в глибокий тил противника, знищили російський бомбардувальник Ту-22М3 і вивели з ладу ще два. Однак у ході операції розвідники зазнали тяжких втрат.

Повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила в засідку та вступила у нерівну битву з російськими загарбниками.

Прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, український розвідник підполковник Олег Бабій зазнав смертельного поранення та загинув.


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