У ГУР розповіли деталі спецоперації в окупованому Криму

Вночі 24 серпня відбулася операція ГУР МО України за підтримка ВМСУ в тимчасово окупованому Криму. Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк.

Про це повідомляє ГУР МО.

“Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор.

Всі цілі та задачі виконано. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій”, – йдеться у повідомленні.

Окупаційна адміністрація Криму не коментує події, попри масові звернення місцевих жителів. Єдине повідомлення стосується начебто “знищення боєприпасів за встановленим графіком”.