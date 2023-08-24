Суспільство

У ГУР розповіли деталі спецоперації в окупованому Криму

24 Серпня 2023 12:59
читать на русском →
крим, гур

Вночі 24 серпня відбулася операція ГУР МО України за підтримка ВМСУ в тимчасово окупованому Криму. Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк.

Про це повідомляє ГУР МО.

“Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор.

Всі цілі та задачі виконано. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій”, – йдеться у повідомленні.

Окупаційна адміністрація Криму не коментує події, попри масові звернення місцевих жителів. Єдине повідомлення стосується начебто “знищення боєприпасів за встановленим графіком”.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Серпня 2023 12:59

У ГУР розповіли деталі спецоперації в окупованому Криму
24 Серпня 2023 13:11

Норвегія передасть Україні винищувачі F-16, – ЗМІ
24 Серпня 2023 12:25

У Дніпрі вже 10 постраждалих від ракетного удару. Опубліковані фото наслідків
24 Серпня 2023 12:03

Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності безкоштовно передала ГУР БПЛА Bayraktar ТВ2
24 Серпня 2023 11:53

H&M планує з листопада поступово відкривати магазини в Україні
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
усі думки