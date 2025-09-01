У Херсоні росіяни скинули вибухівку з БпЛА на автомобіль патрульної поліції

Російські окупаційні війська атакували службовий автомобіль поліцейських, які патрулювали житлові квартали у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомляє поліція Херсонщини.

Реклама

Реклама

“Під час патрулювання житлових кварталів на службовий автомобіль патрульної поліції російські військові скинули вибухівку з БпЛА. Внаслідок удару автомобіль втратив керування та здійснив наїзд на дерево. Постраждали троє поліцейських віком 23, 25 та 42 роки. Вони дістали мінно-вибухові травми, струс головного мозку, контузії, забої, садна. Транспортний засіб пошкоджено”, – йдеться у повідомленні.

Раніше керівник ОВА Прокудін повідомляв, що внаслідок обстрілів на Херсонщині упродовж доби одна людина загинула, 13 — поранені. Російська армія била по 38 населених пунктах області.