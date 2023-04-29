У Генштабі ЗСУ розповіли про втрати ворога за добу

Минулої доби ЗСУ ліквідували 580 окупантів, знищили 3 танки, 21 крилату ракету, 3 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 17 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спеціальної техніки

За даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 190040 (+580) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3697 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7184 (+3) од,

артилерійських систем – 2908 (+3) од,

РСЗВ – 543 (+0) од,

засоби ППО ‒ 294 (+0) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2471 (+4),

крилаті ракети ‒ 932 (+21),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5836 (+17) од,

спеціальна техніка ‒ 355 (+2).

Дані уточнюються.

В Генштабі також повідомили, що авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, склад боєприпасів та 4 райони зосередження живої сили противника.