Суспільство

У Генштабі ЗСУ розповіли про втрати ворога за добу

29 Квітня 2023 09:34
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зсу, генштаб, втрати ворога, війна

Минулої доби ЗСУ ліквідували 580 окупантів, знищили 3 танки, 21 крилату ракету, 3 бойових броньованих машин, 3 артилерійські системи, 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 17 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спеціальної техніки

За даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 190040 (+580) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3697 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7184 (+3) од,
  • артилерійських систем – 2908 (+3) од,
  • РСЗВ – 543 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 294 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2471 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 932 (+21),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5836 (+17) од,
  • спеціальна техніка ‒ 355 (+2).

Дані уточнюються.

В Генштабі також повідомили, що авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, склад боєприпасів та 4 райони зосередження живої сили противника.


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