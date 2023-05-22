У Генштабі підтвердили збиття російського літака

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02.22 по 22.05.23. Відзначимо, що у зведенні є інформація про збитий ворожий літак.

Раніше у мережі повідомлялось, що над Чорним морем був збитий винищувач Су-35. Він впав в море, екіпаж загинув.

Отже орієнтовні втрати противника на 22 травня 2023 складають:

особового складу ‒ близько 203880 (+720) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3785 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 7407 (+9) од,

артилерійських систем – 3278 (+20) од,

РСЗВ – 565 (+1) од,

засоби ППО ‒ 327 (+0) од,

літаків – 309 (+1) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2830 (+8),

крилаті ракети ‒ 1011 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6129 (+14) од,

спеціальна техніка ‒ 427 (+2).

Дані уточнюються.