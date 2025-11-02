У Генштабі підтвердили ураження нафтопереробного підприємства в Туапсе

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження інфраструктури нафтопереробного підприємства у Краснодарському краї Російської Федерації.

“У ніч на 1 листопада 2025 року, Сили оборони України завдали вогневого ураження по інфраструктурі “РН-Туапсинський НПЗ” у Краснодарському краї РФ”, – йдеться у повідомленні Генштабу у Facebook.

За попередніми даними, уражена нафтоналивна інфраструктура російського морського торговельного порту федерального значення, розташованого на узбережжі Чорного моря в бухті Туапсе. Цей термінал є одним із найбільших у Росії.

Реклама

Реклама

“Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України”, – наголосили у Генштабі.