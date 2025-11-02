        Політика

        У Генштабі підтвердили ураження нафтопереробного підприємства в Туапсе

        Віктор Алєксєєв
        2 Листопада 2025 15:32
        читать на русском →
        За попередніми даними, уражена нафтоналивна інфраструктура російського морського торговельного порту / Фото Генштаб ЗСУ
        За попередніми даними, уражена нафтоналивна інфраструктура російського морського торговельного порту / Фото Генштаб ЗСУ

        У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження інфраструктури нафтопереробного підприємства у Краснодарському краї Російської Федерації.

        “У ніч на 1 листопада 2025 року, Сили оборони України завдали вогневого ураження по інфраструктурі “РН-Туапсинський НПЗ” у Краснодарському краї РФ”, – йдеться у повідомленні Генштабу у Facebook.

        За попередніми даними, уражена нафтоналивна інфраструктура російського морського торговельного порту федерального значення, розташованого на узбережжі Чорного моря в бухті Туапсе. Цей термінал є одним із найбільших у Росії.

        Реклама
        Реклама

        “Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України”, – наголосили у Генштабі.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини