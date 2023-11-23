У Харкові засудили голову МСЕК за вимагання грошей за висновок про інвалідність

Київський районний суд Харкова виніс вирок голові однієї з медико-соціальних експертних комісій Харкова. Її засудили на п’ять років позбавлення волі. Слідство довело, що засуджена вимагала 7 тисяч гривень за довідку про інвалідність.

Службовиця не визнала вини, сказавши, що під час передачі грошей погано себе почувала, тому “навіть не зрозуміла, що за папірці надала їй потерпіла”, повідомила пресслужба Харківської облпрокуратури.

Прокурори довели, що у липні 2021 року до голови засудженої звернулась жінка з інвалідністю III групи. Вона хотіла отримати висновок про час настання інвалідності для оформлення соціальних виплат.

“Службовиця повідомила їй, що може у стислий термін видати висновок. Проте поставила умову, що це буде “коштувати” 7000 гривень, інакше вона взагалі не видасть вказану довідку. Злякавшись, жінка відповіла, що в неї з собою тільки 2000 гривень. Голова МСЕК запропонувала прийти до неї іншим разом та принести всю суму”, — сказано в повідомленні.

За даними слідства, службовиця склала висновок, відповідно до якого жінка могла бути інвалідом до досягнення 18-річного віку, підписала його та завірила печаткою. У серпні 2021 року її затримали під час передачі грошей.

За ч. 3 ст. 368 КК України, посадовиці призначили до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на строк три роки з конфіскацією всього майна. Триває строк на апеляційне оскарження.