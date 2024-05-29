Суспільство

У Харкові закрили скандальний бар “Поза зоною”

29 Травня 2024 19:57
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Скриншот з меню бару "Поза зоною"

У Харкові закрився бар, який викликав чимале обурення через “дивні” пункти у своєму меню.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, до його Офісу надійшло звернення щодо реклами в соцмережах та інформації в меню закладу, які містили ознаки дискримінації, нормалізували та пропагували насильство і злочини. 

Лубінець відкрив провадження та направив листи щодо діяльності бару до Міністерства культури та інформаційної політики, Держпродспоживслужби та Нацполіції Харківщини.

Мінкульт підтвердив, що “реклама закладу, яка має ознаки дискримінації, суперечить меті та основній статутній діяльності Театру, а також спричиняє репутаційні збитки для театру та міністерства”.

ГУ Держпродспоживслужба Харківщини, своєю чергою, зафіксувала розміщення рекламного сюжету з ознаками порушення вимог ст.8 Закону України “Про рекламу”. Головне управління отримало експертний висновок, згідно з яким реклама закладу є дискримінаційною та порушує вимоги ч.3 ст.7, ч.1 ст.8 Закону України “Про рекламу”. Суб’єкт господарювання отримав 8 рішень про накладення штрафів на суму 13 600 грн

Окрім того, заклад оштрафували на 3 400 грн за рекламу алкоголю без супроводження текстом попередження.

Працівники ГУ Нацполу Харківщини здійснили перевірку, під час якої на власника закладу склали протокол про адмінправопорушення та притягнули його до відповідальності за ст. 173 КУпАП України. За інформацією поліції, заклад нині припинив свою діяльність

Омбудсмен не став конкретизувати про який заклад йдеться, але деталі допису свідчать, що мова про бар “Поза зоною”, розташований у приміщенні Харківського національного академічного театру опери та балету.

У своєму меню бар пропонував скуштувати коктейлі з такими назвами як “Повія”, “Інцест” та “Мрія педофіла”.


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