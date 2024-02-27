Кримінал

У Харкові водій у стані сп’яніння залетів на дах гаража

27 Лютого 2024 15:01
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Водій Opel з батьком дивляться на машину на гаражі / Фото: Суспільне Харків

Водій Opel у стані алкогольного сп’яніння проігнорував вимогу патрульних зупинитися, не впорався з керування авто, наїхав на перешкоду, перекинувся та залетів на гараж.

Про це повідомили у патрульній поліції Харківської області.

“Вчора вночі до патрульних звернувся небайдужий громадянин. Він повідомив про водія автомобіля Opel, який, імовірно, керував автівкою у стані алкогольного сп’яніння. На вулиці Дружби народів інспектори виявили ймовірного порушника. Поліцейські увімкнули спеціальні звукові та світлові сигнали, подавши водієві вимогу про зупинку. Законну вимогу про зупинку громадянин проігнорував, та прискорив рух. Тож патрульні негайно почали переслідування авто”, — йдеться у повідомленні.

Під час їзди водій порушував ПДР, створюючи небезпеку для учасників руху, зазначили у відомстві.

“Чоловік не впорався з керуванням та здійснив наїзд на нерухому перешкоду, в результаті чого допустив перекидання транспортного засобу та наїзд на будівлю. Кермувальник мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння громадянин пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 2,84 проміле, що в понад 14 разів перевищувало допустиму норму”, — написали в патрульній поліції.

Автівка на гаражі. Фото: Суспільне Харків

З’ясувалося, що у водія не було прав керування. Раніше патрульні зупиняли чоловіка за кермом у стані алкогольного сп’яніння: один з протоколів правоохоронці склали за повторне протягом року керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

Загалом патрульні склали на чоловіка адміністративні протоколи за трьома статтями КУпАП та адмінпостанову за керування без прав. Матеріали передадуть до суду.


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