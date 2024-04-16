У Харкові та області оновили графіки відключення електроенергії

Для Харкова та області опубліковано новий графік відключення електроенергії. Згідно з графіком, протягом 17-20 квітня світло вимикатимуть на три години.

Світло вимикатимуть щодня в усіх районах Харкова, а також в області згідно з розкладом для 12 груп споживачів.

“Червоним кольором виділено гарантовані години без світла, жовтим — години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Закреслений жовтий — це ймовірні відключення у зв’язку зі зростанням навантаження у ранковий або вечірній час. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі”, — пояснюють в компанії графік часових проміжків відключень.