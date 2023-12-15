Суспільство

У Харкові сталася аварія в енергосистемі

15 Грудня 2023 08:29
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опалення, електроенергія

Вчорашня негода спричинила серйозну аварію в енергосистемі міста Харків.

Через аварію, що виникла внаслідок негоди 14 грудня, половина Харкова мало не залишилося без опалення, повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Тільки завдяки тому, що з літа 2022 року ми почали забезпечувати котельні Харкова альтернативними джерелами живлення на випадок можливих блекаутів, цей інцидент не обернувся для Харкова опалювальним колапсом”, — сказано у повідомленні.

Терехов зазначив, що роботу всіх котелень відновили, дефекти локалізували.


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