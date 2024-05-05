Політика

У Харкові Посол ФРН в Україні анонсував передачу додаткових систем ППО

5 Травня 2024 11:58
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харків, німеччина
Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Мартін Єґер у Харкові. 4 травня 2024 / Фото Харківська міська рада

Напередодні на Харківщину з робочим візитом прибув німецький посол в Україні.

Спільно з Віце-прем’єр-міністром з відновлення України – Міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександром Кубраковим Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Мартін Єґер відвідали Каразінський університет, підземну школу та енергетичні об’єкти Харківської області.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов та Харківський міський голова Ігор Терехов розповіли про оперативну ситуацію в регіоні та найактуальніші потреби.

«Це вже не перший мій візит у Харків. Вражений, що за короткий проміжок часу вдалося відкрити першу підземну школу в місті. Сьогодні росія хоче перетворити Харків у місто привид. Росія боїться Харкова, адже він є символом української незалежності і свободи. Саме тому Харків має для Німеччини особливе значення і тому будемо дбати про місто. Німеччина підтримує Україну в питанні оборони. Ведемо перемовини з нашими партнерами і сподіваємося, що вони теж зі свого боку зроблять поставки, зокрема, і систем ППО», – зазначив Мартін Єґер.

Зокрема, Німеччина допоможе Каразінському університету замінити 500 вікон, які були розбиті внаслідок російської атаки на початку січня. Також планують підтримати регіон у відновленні енергетичних потужностей ТЕЦ і підстанцій.

Окрім того, Мартін Єґер анонсував додаткові системи Patriot, IRIS-T та нові системи протиповітряної оборони малого радіуса дії Skynex.


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