        Суспільство

        У Харкові після атаки БпЛА горіло підприємство, у Херсоні загинув чоловік: наслідки ударів по Україні

        Галина Шподарева
        7 Жовтня 2025 08:05
        Пожежа після удару по Харкову / Фото: ДСНС
        У ніч з 6 на 7 жовтня російські військові атакували Харків, Херсон та Полтавщину. Вранці через удари БпЛА в Сумах виникли перебої з електропостачанням.

        Про це повідомляє ДСНС та Сумська ОВА.

        Вночі по Харкову росіяни вдарили щонайменше 25 безпілотниками. Усі влучання зафіксовані у Немишлянському району. Сталося руйнування та пожежа на території цивільного підприємства. Жертв і постраждалих немає.

        На Полтавщині російські дрони атакували об’єкти цивільної інфраструктури. Спалахнули пожежі в адмінбудівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду.

        У Корабельному районі Херсона після обстрілу з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Госпіталізовані три жінки 51, 18 та 69 років — у постраждалих контузії, вибухові й закриті черепно-мозкові травми.

        Рятувальники Харківщини / Фото: ДСНС

