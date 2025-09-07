У Харкові на окружній зіткнулися мотоцикли: постраждали троє пішоходів

Увечері 7 вересня на окружній дорозі Харкова сталася ДТП за участі двох мотоциклів, внаслідок якої травмувалися троє перехожих. Про це повідомили в поліції Харківської області.

За попередніми даними, близько 17:50 21-річні водії мотоциклів KTM 390 Adventure та Suzuki GSR рухалися в одному напрямку, але не витримали безпечний боковий інтервал. У результаті транспортні засоби зіткнулися та впали на пішоходів.

Поранення отримали двоє чоловіків віком 18 і 32 роки, а також 34-річна жінка. Також постраждав водій KTM. Усіх госпіталізували з травмами та переломами.

На місці працювали патрульні та слідчо-оперативна група поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.