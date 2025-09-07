        Кримінал

        У Харкові на окружній зіткнулися мотоцикли: постраждали троє пішоходів

        Віктор Алєксєєв
        7 Вересня 2025 20:33
        читать на русском →
        Попередньо встановлено, що 21-річний водій мотоцикла KTM 390 Adventure та 21-річний кермувальник мотоцикла Suzuki GSR не витримали безпечний боковий інтервал, зіткнулися між собою та впали на перехожих / Фото Нацполіція
        Попередньо встановлено, що 21-річний водій мотоцикла KTM 390 Adventure та 21-річний кермувальник мотоцикла Suzuki GSR не витримали безпечний боковий інтервал, зіткнулися між собою та впали на перехожих / Фото Нацполіція

        Увечері 7 вересня на окружній дорозі Харкова сталася ДТП за участі двох мотоциклів, внаслідок якої травмувалися троє перехожих. Про це повідомили в поліції Харківської області.

        За попередніми даними, близько 17:50 21-річні водії мотоциклів KTM 390 Adventure та Suzuki GSR рухалися в одному напрямку, але не витримали безпечний боковий інтервал. У результаті транспортні засоби зіткнулися та впали на пішоходів.

        Реклама
        Реклама

        Поранення отримали двоє чоловіків віком 18 і 32 роки, а також 34-річна жінка. Також постраждав водій KTM. Усіх госпіталізували з травмами та переломами.

        На місці працювали патрульні та слідчо-оперативна група поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини