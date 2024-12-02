У Харкові двоє підлітків підпалили будівлі ТЦК

У Харкові 16- та 17-річні хлопці підпалили дві будівлі, де розміщуються територіальні центри комплектування (ТЦК).

Як повідомив керівник слідчого відділу поліції Сергій Болвінов, за цб диверсію росіяни обіцяли їм тисячу доларів.

“Один підпалював та кидав пляшку, другий знімав весь процес для підтвердження. Протягом тижня встигли поцілити в дві будівлі РТЦК — перший раз у вікно, другий — в двері. Вирахувати паліїв вдалося дуже швидко. Вони засвітилися на камерах спостереження”, — сказано у повідомленні.

Коли палії зрозуміли, що поліція веде розслідування, спробували втекти до Одеси.

За інформацією обласної прокуратури, справу буде розглядати Київський районний суд Харкова. За статтею про диверсію передбачено покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.