Політика

У Тбілісі поліція знову атакує протестувальників
2 Грудня 2024 21:00
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грузія
Спецназ поліції Грузії / Фото: Paper Kartuli

Поліція Грузії розігнала біля будівлі парламенту в Тбілісі учасників акції протесту проти припинення переговорів про вступ країни до Євросоюзу, повідомляє Paper Kartuli.

Спецпризначенці відтіснили протестувальників, застосувавши водомети і сльозогінний газ. Поліцейські затримують людей, які відходять від парламенту.

Протести в Тбілісі почалися 28 листопада після того, як влада Грузії оголосила, що відмовляється від переговорів про вступ до Євросоюзу до кінця 2028 року. Демонстранти щодня збираються біля парламенту в Тбілісі.


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