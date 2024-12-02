У Тбілісі поліція знову атакує протестувальників

Поліція Грузії розігнала біля будівлі парламенту в Тбілісі учасників акції протесту проти припинення переговорів про вступ країни до Євросоюзу, повідомляє Paper Kartuli.

Спецпризначенці відтіснили протестувальників, застосувавши водомети і сльозогінний газ. Поліцейські затримують людей, які відходять від парламенту.

Протести в Тбілісі почалися 28 листопада після того, як влада Грузії оголосила, що відмовляється від переговорів про вступ до Євросоюзу до кінця 2028 року. Демонстранти щодня збираються біля парламенту в Тбілісі.