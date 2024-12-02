Кримінал

Росіяни атакували ракетами Кривий Ріг
2 Грудня 2024 20:50
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Ввечері 2 грудня російські окупаційні війська завдали удару по місту Кривий Ріг трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків Су-34 та Су-57.

Усі три ракети було збито протиповітряною обороною повітряного командування “Схід”, повідомляють Повітряні Сили.

Як повідомляли в ОВА,  військові РФ вдарили по Криворізькому району Дніпропетровщини, внаслідок чого поранень зазнали двоє людей, сталося займання дачних будинків.

Зруйновані два дачні будинки. Ще один – пошкоджений. Понівечений мікроавтобус.


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