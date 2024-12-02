В Україні презентували ударний дрон, схожий на зменшений “Shahed”

Під час візиту Канцлера Німеччини Олафа Шольца до України було представлено новий ударний дрон, візуально схожий на мініатюрну версію іранського БПЛА “Shahed”.

Світлини безпілотника опублікував Офіс Президента.

На виставці демонструвалися дрони українського виробництва, а також створені у співпраці з німецькими компаніями. Один із представлених БПЛА оснащений системами автоматичного донаведення на ціль зі штучним інтелектом.

Невідомий український безпілотник типу літаюче крило / Фото: Офіс Президента

Як пише Мілітарний, технічні характеристики цього виробу не розголошуються, однак на основі фото можна зробити висновок, що дрон обладнаний електричним двигуном, антенами для зв’язку з оператором та фіксованою відеокамерою.

Така конфігурація свідчить про те, що це, ймовірно, не далекобійний дрон для ураження інфраструктури, а камікадзе для знищення цілей на відстані “десятків” кілометрів углиб території противника.