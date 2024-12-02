На Харківщині 13 членів МСЕК перебувають під слідством

На 2 грудня в Харківській області під слідством перебувають 13 членів медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Про це під час брифінгу повідомила директорка обласного департаменту охорони здоров’я Тетяна Деменко, передає “Суспільне”.

“Члени МСЕК, проти яких відкриті кримінальні провадження, наразі їх 13, але кількість може збільшитися. Вони не братимуть участь в експертних комісіях”, — зазначила Деменко.

Заступниця керівника ОВА Олена Логвинова додала, що медичні працівники, які знаходяться під слідством, відсторонені від виконання своїх обов’язків.

Деменко також повідомила, що на Харківщині вже розпочинають формування нових експертних команд, які замінять МСЕК.