Кримінал

У Харкові чоловік підірвався на гранаті

30 Вересня 2023 10:53
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дснс

Сьогодні вночі у Харкові на вул. Семафорній стався нещасний випадок.

За інформацією ГУ ДСНС, перебуваючи на вулиці, чоловік підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Ймовірно це була ручна граната.

Внаслідок вибуху він загинув на місці.


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