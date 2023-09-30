У Харкові чоловік підірвався на гранаті

Сьогодні вночі у Харкові на вул. Семафорній стався нещасний випадок.

За інформацією ГУ ДСНС, перебуваючи на вулиці, чоловік підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. Ймовірно це була ручна граната.

Внаслідок вибуху він загинув на місці.