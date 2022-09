У Харківській області ЗСУ збили іранський ударний безпілотник

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило, що поблизу Куп’янська Харківської області збили ударний безпілотний літальний апарат (БПЛА), який «з великою ймовірністю» виробили в Ірані.

«Аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника дає змогу стверджувати, що ЗСУ вперше знищили іранський БПЛА. Йдеться про далекобійне БПЛА-камікадзе Shahed-136», — стверджує управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Spotted Iran striker UAVs in Kupyansk region. Presumably used by Russian forces. pic.twitter.com/xBVtuifvVS