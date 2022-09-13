Політика

У Харківській області ЗСУ збили іранський ударний безпілотник Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило, що поблизу Куп’янська Харківської області збили ударний безпілотний літальний апарат (БПЛА), який «з великою ймовірністю» виробили в Ірані. «Аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника дає змогу стверджувати, що ЗСУ вперше знищили іранський БПЛА. Йдеться про далекобійне БПЛА-камікадзе Shahed-136», — стверджує управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Spotted Iran striker UAVs in Kupyansk region. Presumably used by Russian forces. pic.twitter.com/xBVtuifvVS — Максим (@kms_d4k) September 13, 2022 Вранці 13 вересня офіцер ЗСУ опублікував у твіттері фотографії БПЛА, збитого на околицях Куп’янська. «Мілітарний» зазначив, що на пошкодженому дроні видно напис кирилицею «М214 Герань-2», «проте на вигляд корпус ідентичний іранським далекобійним ударним дронам-камікадзе Shahed-136». Поділитися:



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