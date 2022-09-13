Політика

У Харківській області ЗСУ збили іранський ударний безпілотник

13 Вересня 2022 13:54
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Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило, що поблизу Куп’янська Харківської області збили ударний безпілотний літальний апарат (БПЛА), який «з великою ймовірністю» виробили в Ірані.

«Аналіз зовнішнього вигляду елементів крила безпілотника дає змогу стверджувати, що ЗСУ вперше знищили іранський БПЛА. Йдеться про далекобійне БПЛА-камікадзе Shahed-136», — стверджує управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Вранці 13 вересня офіцер ЗСУ опублікував у твіттері фотографії БПЛА, збитого на околицях Куп’янська. «Мілітарний» зазначив, що на пошкодженому дроні видно напис кирилицею «М214 Герань-2», «проте на вигляд корпус ідентичний іранським далекобійним ударним дронам-камікадзе Shahed-136».


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