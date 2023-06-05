Кримінал

У ФРН горів гуртожиток для українських біженців – є загиблий

5 Червня 2023 07:51
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біженці, пожежа

Унаслідок пожежі в гуртожитку для біженців у місті Апольда у федеральній землі Тюрингія загинула одна людина, ще 10 дістали поранення, їх доправили до лікарні, повідомляє DW.

Усередині будівлі гуртожитку було виявлено тіло одного загиблого, його особу поки не встановлено. Поліція також повідомила, що 9-річний хлопчик з України вважається зниклим безвісти. Чи саме його тіло виявили рятувальні служби, стане відомо після судово-медичної експертизи.

Займання сталося близько 5 години ранку у неділю в одному з житлових приміщень будівлі. Що стало причиною загоряння, поки що невідомо. За даними поліції, на той момент у гуртожитку перебувало приблизно 250 осіб, з яких багато дітей. Мешканців закладу евакуювали та переселили в інший центр у сусідньому місті Гермсдорфі.

“Розслідування обставин триває. Федеральні органи безпеки перебувають у постійному обміні з поліцією Тюрингії й готові надати допомогу в будь-який час”, – повідомила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.


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