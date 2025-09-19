У Франції заявили, що РФ активізувала диверсійні дії проти супутників у космосі

У Космічному командуванні Збройних сил Франції попередили про значне посилення “ворожої або недружньої” активності в космосі, зокрема з боку Росії, яка активізувала диверсійні дії проти супутників.

Про це пише Reuters.

Очільник Космічного командування Збройних сил Франції генерал-майор Вінсент Шуссо повідомив, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році спостерігається значне зростання ворожих дій у космосі. За даними військових, противники, особливо Росія, розширили методи дестабілізації супутників. Такі дії, як глушіння сигналів, використання лазерів та кібератаки, стали звичними явищами.

Військовий зазначив, що війна в Україні показала, як космос перетворився на повноцінну оперативну зону.

Франція є найбільшим у Європі інвестором у космічну сферу та ще у 2018 році звинуватила РФ у спробі шпигунства за допомогою маневру космічного апарата поблизу франко-італійського військового супутника.

У Росії відповіли, що західні держави ведуть проти Росії масштабну гібридну війну, що включає пропаганду, кібератаки та розвідувальні операції. Москва також заперечувала твердження США про розміщення на орбіті зброї, здатної фіксувати та атакувати інші супутники.

Сполучені Штати, Канада та Велика Британія приєдналися до Франції в публічних попередженнях про зростання загроз для супутників, які є критично важливими для функціонування армії та економіки, від банківської сфери до управління енергетикою.