Політика

У Франції не підтримали ініціативу про імпічмент Макрона
3 Жовтня 2024 07:56
читать на русском →
макрон, франція
Президент Франції Еммануель Макрон / Фото: Офіс президента України

Французька ультраліва партія “Нескорена Франція” вимагала відставки президента Еммануеля Макрона.

Перший крок до початку цієї процедури було зроблено два тижні тому, але далі справа не просунулася, комітет Національних зборів відхилив резолюцію щодо імпічменту, повідомляє RFI.

Однак “Нескорена Франція” заявляє про те, що “протистояння триває”. Її депутат Антуан Леоман сказав журналістам, що партія має намір звернутися до відповідної судової інстанції, аби зрештою досягти своєї мети та усунути президента.

Протягом наступних 13 днів голови політичних груп вирішать, чи перейде текст резолюції на наступний етап розгляду. Якщо так, то питання додадуть до порядку денного наступної парламентської сесії. Але французькі медіа пишуть, що з високою ймовірністю це не відбудеться. Зрештою тому, що пропозицію мають схвалити дві третини депутатів і сенаторів разом узятих.

“Нескорена Франція” заявляла про наміри вимагати відставки Макрона ще під час пошуку ним нового прем’єр-міністра. Ця партія є частиною об’єднання лівих “Новий народний фронт”, яке за результатами липневих виборів отримало найбільше місць у парламенті. З огляду на це політики звинувачують президента в нібито ігноруванні волі виборців і “антидемократичному перевороті”.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
3 Жовтня 2024 09:52

ЗСУ вразили російську радіолокаційну станцію “Небо-М”, – Генштаб
3 Жовтня 2024 10:38

У Харкові та області введено графіки аварійних відключень світла
3 Жовтня 2024 08:37

Росіяни атакували Україну понад сотнею “шахедів”
3 Жовтня 2024 07:26

Штати не карають свої компанії, чиї компоненти використовуються Росією в ракетах, – Bloomberg
3 Жовтня 2024 06:49

У Харкові російська авіабомба влучила у багатоповерхівку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
усі думки