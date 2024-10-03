У Франції не підтримали ініціативу про імпічмент Макрона

Французька ультраліва партія “Нескорена Франція” вимагала відставки президента Еммануеля Макрона.

Перший крок до початку цієї процедури було зроблено два тижні тому, але далі справа не просунулася, комітет Національних зборів відхилив резолюцію щодо імпічменту, повідомляє RFI.

Однак “Нескорена Франція” заявляє про те, що “протистояння триває”. Її депутат Антуан Леоман сказав журналістам, що партія має намір звернутися до відповідної судової інстанції, аби зрештою досягти своєї мети та усунути президента.

Протягом наступних 13 днів голови політичних груп вирішать, чи перейде текст резолюції на наступний етап розгляду. Якщо так, то питання додадуть до порядку денного наступної парламентської сесії. Але французькі медіа пишуть, що з високою ймовірністю це не відбудеться. Зрештою тому, що пропозицію мають схвалити дві третини депутатів і сенаторів разом узятих.

“Нескорена Франція” заявляла про наміри вимагати відставки Макрона ще під час пошуку ним нового прем’єр-міністра. Ця партія є частиною об’єднання лівих “Новий народний фронт”, яке за результатами липневих виборів отримало найбільше місць у парламенті. З огляду на це політики звинувачують президента в нібито ігноруванні волі виборців і “антидемократичному перевороті”.