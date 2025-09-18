У додатку “Резерв+” з’явилась нова позначка ВОС-999: що вона означає

У застосунку “Резерв+” з’явилася нова відмітка у документах деяких користувачів — “ВОС-999. Потребує проходження базової загальновійськової підготовки”.

Міністерство оборони України пояснило, що ВОС-999 — це умовна військово-облікова спеціальність, яка присвоюється тим громадянам, що перебувають на військовому обліку, але ще не проходили військову службу чи навчальні збори.

Відповідна норма закріплена в наказі Міноборони №317 на підставі ст. 39 Закону “Про військовий обов’язок і військову службу”.

“Це дозволяє державі оцінити кількість військовозобов’язаних, яким необхідно у разі призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, пройти курс базової загальновійськової підготовки”, – пояснили у Міноборони.

У відомстві наголосили, що наявність відмітки не є підставою для штрафів, обмежень чи виклику до ТЦК, вона має суто інформаційний характер і не потребує жодних дій з боку громадян.