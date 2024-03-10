Кримінал

У Добропіллі з-під завалів дістали тіла двох загиблих

10 Березня 2024 15:53
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донецька область
Поліція документує наслідки російських атак у Покровському районі Донецької області / Фото НПУ

Станом на 13:00 відомо про двох загиблих у Добропіллі та 12 поранених у Мирнограді, серед них – дитина. Про це повідомили в Нацполіції.

За сьогодні ворог завдав 10 ударів, пошкодив 57 цивільних об’єктів, з них 27 – житлові будинки.

Добропілля: внаслідок удару двома «шахедами» загинули два мирних мешканці – чоловіки 29 та 46 років. Рятувальники дістали їхні тіла з-під завалів. Руйнувань зазнали освітній заклад і адмінбудівля.

Мирноград: близько 3-ї години ночі окупанти вдарили по житловій забудові. Поранено 12 осіб: найстаршому 95 років, наймолодший – 16-річний хлопець. Пошкоджено щонайменше 17 багатоквартирних будинків і 27 цивільних авто.

На місцях обстрілів продовжують працювати слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Правоохоронці фіксують руйнування, збирають докази воєнних злочинів росії, обходять оселі та встановлюють, кому потрібна допомога.


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