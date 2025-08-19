У “Дії” з’явилася ШІ-послуга для оформлення ветеринарної ліцензії

В Україні запрацювала нова цифрова послуга у “Дії” — оформлення ветеринарної ліцензії з використанням штучного інтелекту. Це перший державний сервіс, де ШІ автоматично перевіряє документи та допомагає скоротити час отримання дозволів.

Про це повідомляється на сайті проєкту “Дія”.

Нова послуга буде цікава тим, хто відкриває ветклініку чи планує надавати послуги з лікування тварин. Це перша державна послуга, що використовує штучний інтелект для перевірки документів.

“Спільно з Мінекономіки цифровізували послугу отримання ветеринарної ліцензії. Подавайте заявку на ліцензію у Дії, а ШІ допоможе оформити все без черг і бюрократії”, — йдеться в повідомленні.

Як оформити ветеринарну ліцензію в Дії

Заповніть заяву на порталі “Дія” — і вона миттєво потрапить до системи єДозвіл. ШІ автоматично перевірить документи та сформує рекомендації для експерта — як щодо можливих зауважень, так і позитивні, якщо все підготовлено правильно Експерт розгляне заяву протягом 10 робочих днів. Отримуйте результат розгляду на електронну пошту та в особистий кабінет. Щойно реєстрація буде підтверджена — отримайте ліцензію на ветеринарну діяльність онлайн.

У разі отримання відмови або якщо потрібні уточнення — експерт підкаже, що виправити, і заяву можна буде надіслати повторно.

Щоб отримати ліцензію, потрібні: