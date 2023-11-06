Політика

У Держдумі РФ запропонували “роздавати” окуповані землі російським військам

6 Листопада 2023 17:25
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окупація

Глава російської партії Родіна Олексій Журавльов розробляє законопроєкт, який «легалізує» крадіжку українських земель. Він пропонує роздати ділянки на тимчасово окупованих територіях України військовим армії країни-агресора, пише в понеділок, 6 листопада, російська пропагандистська газета Коммерсантъ.

Депутат Держдуми хоче роздавати окупантам «східноукраїнський гектар» у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України.

За версією Журавльова, програму можна запустити за аналогією з видачею росіянам «далекосхідного» і «арктичного» гектарів.

Він нафантазував, що територія Росії за рахунок окупації збільшилася на 100 млн га, які «належить комусь обробляти». І якщо на ділянки на Далекому Сході та в Арктиці можуть претендувати всі росіяни, то землі на окупованих територіях України можуть красти тільки учасники війни.

За словами депутата, законопроєкт знаходиться «на стадії розробки».


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