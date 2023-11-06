У Держдумі РФ запропонували “роздавати” окуповані землі російським військам

Глава російської партії Родіна Олексій Журавльов розробляє законопроєкт, який «легалізує» крадіжку українських земель. Він пропонує роздати ділянки на тимчасово окупованих територіях України військовим армії країни-агресора, пише в понеділок, 6 листопада, російська пропагандистська газета Коммерсантъ.

Депутат Держдуми хоче роздавати окупантам «східноукраїнський гектар» у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України.

За версією Журавльова, програму можна запустити за аналогією з видачею росіянам «далекосхідного» і «арктичного» гектарів.

Він нафантазував, що територія Росії за рахунок окупації збільшилася на 100 млн га, які «належить комусь обробляти». І якщо на ділянки на Далекому Сході та в Арктиці можуть претендувати всі росіяни, то землі на окупованих територіях України можуть красти тільки учасники війни.

За словами депутата, законопроєкт знаходиться «на стадії розробки».